Esta jornada la Selección Chilena en su cuenta oficial de Twitter entregó un saludo de cumpleaños al histórico entrenador, Nelson Acosta, que este 12 de junio cumple 76 años, dejando un legado para el fútbol nacional.

Esto porque el estratego, logró volver a inscribir a la Roja en un Mundial tras 16 años, en la recordada cita de Francia 1998, en un plantel liderado por Iván Zamorano y Marcelo Salas.

Y en medio de los saludos para el entrenador uruguayo, el portero de la escuadra nacional, Claudio Bravo evocó un paricular recuerdo.

Esto porque el actual arquero del Manchester City recibió una gran influencia del entrenador, ya que lo hizo debutar en el arco de la Selección Chilena en el marco de Clasificatorias Sudamericanas.

Fue un 8 de octubre de 2005 ante Colombia en Barranquilla, donde a la postre Chile igualó 1-1 luchando por el camino a llegar al Mundial de Alemania 2006.

Y en la antesala del compromiso, Bravo recordó su diálogo con el entrenador aseverando en su twitter que “jugábamos contra Colombia por clasificatorias y por la mañana me llama a su habitación y me dice. ¿Estás preparado? ¿Quieres jugar? ¿No te vas a cagar? Te necesito y confío en ti. Avísale a tu familia que juegas. Un grande!”.

