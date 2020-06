Mike Tyson recordó el día que encontró a Brad Pitt con su exesposa: "Me suplicó que no lo golpeara"

¿Qué pasó?

Mike Tyson es conocido por tener varias pasiones, el boxeo que lo llevó a la gloria y las mujeres que lo han llevado en varios altibajos durante su vida.

El controversial boxeador se ha casado en tres oportunidades y no desestima volver a hacerlo en caso de que sea necesario. "(Las mujeres) me hacen darme cuenta de que soy un hombre. En este punto de mi vida, son mis profesoras", explicó en una entrevista para el popular podcast ExpediTIously.

La leyenda de pesos pesados ha tenido varios encuentros con la prensa luego de anunciar que vuelve al cuadrilátero a sus 53 años, por obras benéficas, tras 15 años de haberse retirado del boxeo.

"Soy incapaz de vivir sin nadie al lado"

El boxeador nacido en New York dijo que ha reflexionado sobre las relaciones que ha tenido con distintas mujeres en su vida. "Cuando era joven, las veía como placer, y ahora que soy más viejo, las veo como 'mi otra mitad'.

"Si un hombre no tiene un poco de miedo de su esposa, no está viviendo su vida bien", agregó el polémico deportista que actualmente se encuentra casado con Lakiha Spicer, con quien lleva más de 15 años de relación amorosa.

"Me suicidaría si no tuviera una esposa. Lo digo de verdad. Necesito alguien a quién escuchar. Yo soy un soldado. No puedo pensar por mí mismo. Necesito que alguien lo haga por mí, me conozco bien", manifestó.