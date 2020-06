View this post on Instagram

POLÊMICA Um novo episódio da vida de @tiagoramoss, namorado da @nadine.goncalves mãe de @neymarjr , acaba de vir à tona. Um pouco antes de ele começar um romance com Nadine Gonçalves, o modelo se envolveu numa grande encrenca com a polícia ao ser acusado de agressão por uma ex-namorada na Espanha, em outubro do ano passado. A balconista espanhola @ritacumplido, de 44 anos, namorou o modelo por oito meses, na época em que ele foi morar no país para tentar a vida como jogador de futebol. Segundo Rita, eles brigavam muito e numa dessas discussões, ela recorreu à polícia e fez um boletim de ocorrência (veja abaixo) acusando Tiago, de tê-la agredida fisicamente na madrugada do dia 27 de outubro de 2019. Ela falou com exclusividade ao jornal Extra, do Rio.