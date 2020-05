Desesperada búsqueda de ex luchador de WWE desaparecido: Se teme que fue arrastrado por el mar

¿Qué pasó?

El delantero Troy Deeney, capitán del Watford equipo que milita en la Premier League, fue entrevistado en el podcast britanico "Talk the Talk", donde exhibió su negativa de regresar a jugar en la competición inglesa que debería reanudarse a mediados de junio en medio del combate al coronavirus.

La razón de no querer volver a los trabajos con su elenco es debido a los problemas respiratorios de su pequeño hijo.

"He dicho que no voy a ir. Cuando les explique mis detalles personales lo van a entender. Mi hijo de cinco meses tiene problemas respiratorios. No quiero volver a casa y ponerlo en peligro", argumentó el ariete, más aún cuando se registraron seis casos de Covid-19 en test realizados a futbolistas.

"No puedo cortarme el pelo, pero sí ir al área con 19 personas"

El delantero, de 31 años, pretende quedarse en casa y no competir preocupado por los planes de la Premier League de reiniciar la campaña 2020 interrumpida por la pandemia del coronavirus para mediados de junio.

"No puedo cortarme el pelo hasta mediados de julio, pero sí puedo meterme en el área con 19 personas y saltar a por un balón. No sé cómo funciona esto", aseveró Deeney.

El ariete inglés indica que el fútbol no es prioridad, que se debería pensar en los trabajadores sociales que están en la primera línea combatiendo con la enfermedad.

"A todos nos hacen el test, y luego las personas del sistema sanitario no tienen suficientes. ¿Cómo se justifica esto? Siento que quieren que volvamos al trabajo para poder tener más impuestos. Los futbolistas de la Premier League pagamos 4 billones de dólares al año en tasas de impuestos. Yo quiero volver, pero no quiero volver si no están claros los pasos que se van a dar", declaró.

En la actualidad, en Reino Unido registra más de 246 mil contagios y 34 mil personas han muerto a causa del COVID-19.

