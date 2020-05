El atacante peruano del Lokomotiv Moscú, Jefferson Farfán, dio positivo por coronavirus, anunció este sábado su club, y se convirtió así en el primer caso registrado en el seno de la primera división del fútbol ruso, que tiene previsto reanudar su campeonato a finales de junio.

"Se diagnosticó coronavirus en nuestro jugador Jefferson Farfán. ¡Nuestros deseos de buena salud, Jeff! ¡Recupérate pronto!", indicó el Lokomotiv en un mensaje en Twitter.

