Tras una serie de tratativas y a causa de la infección de coronavirus que afecta a en su Fase 4 a todo el país, se optaron por suspender los dos partidos programados para este lunes 16 de marzo y que correspondían a la fecha 8 del Torneo Nacional.

Son los casos de los duelos O’Higgins-Deportes Antofagasta en Rancagua y Curicó Unido-Unión La Calera en la región del Maule.

La suspensión del duelo en El Teniente fue confirmada por el club “celeste” aseverando que “por decisión de ambos planteles, el partido entre @OHigginsoficial y @ClubAntofagasta no se disputará debido a la contingencia que vive nuestro país por el Coronavirus”.

🔴 INFORMACIÓN | Por decisión de ambos planteles, el partido entre @OHigginsoficial y @ClubAntofagasta no se disputará debido a la contingencia que vive nuestro país por el Coronavirus. Esta decisión fue informada a los árbitros quienes lo comunicarán a la @ANFPChile pic.twitter.com/nUcfyZ6qWH

Por medida de ambos planteles [Club Deportes Antofagasta y O’Higgins], se tomó la determinación de no jugar el partido de esta tarde, como medida de precaución al Covid-19 que ha afectado a nuestro país. #CDA pic.twitter.com/egZZT5CuFo

Caso similar en la región del Maule, ya que tras la reunión de ambos capitanes, Martín Cortés y Christian Vilches, acordaron no jugar hoy, tras la crisis de salud que afecta al país.

El desafío aparecía como uno de los atractivos de la fecha, ya que el ganador acompañaría en la punta de la Tabla de Posiciones a Universidad Católica.

ANFP anuncia la suspensión de @OHigginsoficial vs @ClubAntofagasta, @curicounidocdp vs @ulcsadpoficial y @DPMChile vs @Stgo_Morning



La medida se toma, tal como se anunció hoy en conferencia de prensa sobre el #Covid19, tras monitorear la situación con los clubes involucrados pic.twitter.com/56jIfObtqA