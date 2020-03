El pasado 8 de marzo unas imágenes dieron la vuelta al mundo y fueron las protagonizadas por la luchadora polaca Joanna Jedrzejczyk, quien quedó con su rostro completamente desfigurado tras animar una brutal pelea en el certamen de la UFC ante la china Weili Zhang.

Sus pómulos hinchados, así como su frente y nariz atrofiadas terminaron con la deportista de 32 años internada, aunque sin secuelas.

Sin embargo, la Comisión Atlética del Estado de Nevada optó por emitir suspensiones médicas para Joanna Jedrzejczyk y Weili Zhang, protagonistas de la considerada por los expertos de la UFC como la “mejor pelea del 2020”.

La medida del organismo apunta que ambas competidoras estarán fuera de actividad por dos meses -hasta el 5 de mayo- y tienen prohibido participar en algún combate de contacto hasta el 22 de abril.

Todo tras protagonizar una brutal pelea a cinco asaltos, que terminó con triunfo para la china Weili Zhang, por fallo dividido, reteniendo el título de peso minimosca.

Their was NO quit in this woman, last night...NONE. #joannajedrzejczyk #UFC248 pic.twitter.com/3uOSmXTWSG