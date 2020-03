View this post on Instagram

Tras la salida de Mario Salas como Director Técnico de #ColoColo el pasado 25 de febrero, los albos llevan semanas barajando opciones y candidatos para el banco de los albos. Se habló del posible regreso de Pablo Guede, el cual después fue desmentido, y del ofrecimiento de Michael Laudrup 🤔⚽ ¿Quién crees que debería ser el próximo DT del Cacique? 👇