La Selección Chilena femenina adulta ya tiene rival de cara al repechaje internacional para lograr los pasajes a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Será el conjunto de Camerún, elenco que perdió ante Zambia por 2-1 en la revancha y no pudo cuidar la ventaja por 3-2 obtenida en el duelo de ida de la clasificación africana a la cita de los anillos, quedando a 4-4 en el global.

En el Nkoloma Stadium, el anfitrión se quedó con la victoria, gracias a las anotaciones de Mary Mwakapila (15’) y Mubanga (50’).

De esta forma Zambia irá directo a los Juegos Olímpicos, mientras que Camerún jugará ante la Roja Femenina.

👏🇿🇲 Congratulations, Zambia! @FAZFootball have qualified for the Women's Olympic Football Tournament for the first time in their history, after defeating Cameroon 4-4 on away goals #Tokyo2020 | @Olympics pic.twitter.com/lcTjEPhDSn