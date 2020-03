¿Qué pasó?

Mientras Colo Colo intenta abrochar el fichaje de Luiz Felipe Scolari para su banca técnica tras la salida de Mario Salas, un nombre inesperado se inscribió en la competencia para llegar a Macul.

Se trata del argentino Rubén Omar Romano, técnico de 61 años y con experiencia radicada solamente en la liga mexicana, donde ha dirigido equipos como el Morelia, Pachuca, Cruz Azul, América, entre otros.

¿Qué dijo Romano?

En conversación con La Cuarta, el trasandino no ocultó sus deseos de llegar a los albos: “Me encantaría dirigir allá. Es una institución grande en Chile, que tiene muchos títulos. Me gustaría dejar un tiempo México y Chile es un buen lugar”, señaló.

El nuevo candidato compartió camarín en suelo azteca con el actual director deportivo del Cacique, Marcelo Espina, con quien aseguró que todavía mantiene el contacto.

Para demostrar sus credenciales, Romano habló acerca de su máximo logro en el fútbol: “Tengo experiencia en Copa Libertadores. Con Morelia llegamos arriba en el torneo, a cuartos de final en 2002. Sería un lindo desafío para mi carrera”, cerró.

Su negativo registro

Romano es conocido por ser el entrenador con más finales perdidas, cuatro en el fútbol mexicano. Con 20 años de trayectoria, nunca ha sido campeón. De hecho, entre 2007 y 2008 anotó su peor registro, pues no ganó en 22 partidos consecutivos al mando de Atlas y América.

Su último club fue el Atlas de Guadalajara, donde estuvo en tres etapas. En todas ellas, fue despedido por mal rendimiento.