¿Qué pasó?

El deporte no ha estado exento de los efectos del coronavirus, menos el fútbol. Debido a la epidemia, algunas ligas decidieron jugar a puertas cerradas ciertos partidos o suspender los encuentros por orden de las autoridades gubernamentales.

Ante este escenario, el técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, abordó el COVID-19 y lo hizo de una particular manera.

¿Qué dijo?

En la conferencia de prensa posterior al partido que disputaron Liverpool y Chelsea por FA Cup, en el que los de Anfield fueron derrotados por 2 a 0, el estratega fue consultado sobre lo que piensa sobre el coronavirus y cómo afecta a su equipo la epidemia.

Ante ello, Klopp realizó una singular reflexión: “Lo que no me gusta en la vida es que para hablar de algo muy serio, la opinión de un entrenador de fútbol sea importante. No lo entiendo, realmente no lo entiendo”, señaló visiblemente molesto.

Siguiendo con su intervención, el DT campeón de la pasada edición de la Champions League manifestó lo que es realmente fundamental en este tipo de casos de relevancia mundial, según su visión, y que no le corresponde responder preguntas sobre una materia que desconoce.

“No es importante lo que digan las personas famosas. Hay que hablar de las cosas de la manera correcta y no las personas sin conocimiento, como yo, que hablan de algo que no saben. Son las personas con conocimiento las que deberían decirle a la gente que haga esto o lo otro y si esto está bien o no. No entrenadores de fútbol. No entiendo de política, del coronavirus”, finalizó el alemán.