Lo dijimos desde un principio... No estabas a la altura de este club, ni como persona ni deportivamente. Se acabó el calvario de tener un técnico con cero autocrítica, capaz de destruir un camarín por su ego. Salas, no olvidaremos tus acciones contra esta hinchada y contra el mismo club. Echando por la puerta trasera a Jaime Valdés, de quien se extraña su juego, su amor al club y su respeto al hincha. Por nuestra parte no vamos a tranzar... No se puede jugar, nada ha cambiado. Los pacos siguen matando y los poderosos riéndose del pueblo.#quevuelvapajarito @pajarovaldes