¿Qué pasó?

El delantero polaco y figura del Bayern Munich, Robert Lewandowski, no celebró la goleada 3-0 frente al Chelsea producto de una negativa noticia.

El cuerpo médico bávaro confirmó mediante un comunicado de prensa la rotura tibial de la rodilla izquierda del delantero polaco, la lesión posterior al encuentro en el que también fue figura ocurrió en el partido de ida por los 8vos de final de la UEFA Champions League.

En el mismo comunicado se detalla el tiempo de recuperación que tendrá el delantero será de cuatro semanas, por lo que será la primera baja del Bayern para el partido de vuelta contra el Chelsea en la ciudad de Múnich.

ℹ️ @lewy_official sufrió en el triunfo por 0-3 ante el @ChelseaFC_Sp una rotura del borde tibial en la rodilla izquierda. El tiempo de inactividad total será de alrededor de cuatro semanas.



¡Vuelve más fuerte, Lewy! 🍀 pic.twitter.com/K3ITRAaF3i — FC Bayern München Español (@FCBayernES) February 26, 2020

El goleador agradeció el apoyo entregado por los hinchas alemanes, y mediante su cuenta de Twitter respondío los cientos de comentarios para su pronta recuperación.