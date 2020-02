Este martes comienza una nueva jornada de los octavos de final de la Champions League y uno de los partidos que destaca es el de Chelsea enfrentando a Bayern Munich en el Estadio Stamford Bridge.

Ambos equipos se han enfrentado tres veces por el torneo continental, con una victoria cada uno y un empate. Sin embargo, esta igualdad ocurrió en la final de la Champions en 2012, cuando los “blues” se coronaron campeones tras vencer a los alemanes en la tanda de penales.

El duelo está pactado para las 17:00 y podrás seguirlo con la cobertura de Mega Deportes y la transmisión en vivo de Fox Sports.

Chelsea vs. Bayern Munich

- Pincha acá para seguir el minuto a minuto

- Pincha acá para ver el partido por Fox Sports

Formación de Chelsea

An unchanged starting XI for the Blues! 👊#CHEBAY pic.twitter.com/3HKvFvE9yk — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 25, 2020



Formación de Bayern Munich