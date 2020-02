¿Qué pasó?

Barcelona ha protagonizado una serie de polémicas durante el último tiempo. Todo comenzó con el despido de Ernesto Valverde de la banca culé, lo que derivó en los comentarios de Eric Abidal, secretario deportivo del club, que fueron respondidos por Lionel Messi.

La última en que se ha visto envuelto el Barça fue el caso de las redes sociales. Según denunció una cadena catalana, la directiva contrató a una empresa para menospreciar a sus propios jugadores mediante estados de opinión y mejorar la imagen de su presidente, Josep Maria Bartomeu.

Para aclarar esta situación, fue precisamente Lionel Messi quien salió al paso de las críticas, además de referirse sobre su futuro en la tienda azulgrana.

¿Qué dijo Messi?

En una entrevista con Mundo Deportivo, el astro argentino se refirió a esta controversia: “Me agarró un poco de sorpresa, porque no estaba acá y justo viajaba. Cuando llegué me enteré un poco de todo. El presidente nos dijo lo mismo que hizo público, lo mismo que dijo en la conferencia de prensa. No puedo decir mucho más. Nos contó a los capitanes en privado”.

Sin embargo, no deja de ser un tema curioso para Messi: “Veo raro que pase una cosa así. Pero decían también que habría pruebas. Habrá que esperar a ver si es verdad o no. Mucho no podemos decir y sí esperar ver qué pasa con todo esto”, agregó.

Su continuidad en Barcelona

Ante los rumores que lo sitúan fuera del club catalán, debido a la cláusula que le permite fichar gratis en otra plantilla a final de temporada, el rosarino fue claro en indicar que “me gustaría estar y que estemos bien todos, el club, que la gente esté contenta con el equipo, que haya un proyecto ganador y sigamos optando a todos los títulos como lo hicimos siempre. Esa es mi idea, seguir en este club. Quiero ganar otra Champions, quiero seguir ganando Ligas y siempre aspiro a eso”.

“En muchos momentos tuve la posibilidad de salir del club, había muchos interesados que estaban dispuestos a pagar hasta la cláusula, pero en ningún momento se me ocurrió irme y ahora tampoco”, aclaró.

Su relación con Valverde y Abidal

Luego de la agónica derrota del Barcelona en las semifinales de la Supercopa de España, Ernesto Valverde fue despedido de la banca técnica, lo que significó una tristeza para el 10: “Se iba aparte de un gran entrenador una grandísima persona. Nosotros fuimos más responsables que él. Después vino la derrota contra el Atlético de Madrid también, donde teníamos el partido casi controlado y en cinco minutos quedamos fuera de la Supercopa”.

Finalmente, se refirió a los dichos de Eric Abidal, quien señaló que con el otrora estratega culé los jugadores “no estaban satisfechos ni tampoco trabajaban mucho”.

“No sé qué le pasó a él por la cabeza para decir eso, pero creo que yo respondí porque me sentí atacado. Sentí que atacaba a los jugadores. Y ya demasiadas cosas se dicen del vestuario, como que yo tengo mucho poder y tomo decisiones. Y me molestó que lo dijera una persona del club, un secretario técnico. Que ponga a los jugadores en medio de una destitución como era la del míster me pareció una locura” concluyó.