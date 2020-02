¿Qué pasó?

Gran conmoción causó el difícil momento que vive la boxeadora nacional, Carolina “Crespita” Rodríguez, tras enterarse de que tiene un complejo tumor cervical. Es por eso que aprovechó sus redes sociales para manifestar su agradecimiento a todas las personas que la han apoyado en este duro proceso.

Gracias a toda mi gente por siempre darme todo su cariño y apoyo, vamos a ganar este combate, con toda mi fe en Dios y en los doc de @clinicaMEDS 🥰🙏💪 — Crespita Rodríguez (@CrespitaChile) February 19, 2020

Pese a que es un tumor benigno, es muy riesgoso para la salud de la deportista, quien deberá someterse a una intervención quirúrgica que supera los 20 millones de pesos. Debido al costo de la operación, Rodríguez organizó una peña bailable para el día 29 de febrero con el fin de solventar los gastos de la operación.

"Lamentablemente con mi situación actual, donde no he podido competir ni hacer mis actividades normales, no tengo para cubrir esa diferencia", declaró la boxeadora a distintos personajes chilenos para que se sumen a su cruzada.

La peña que se programó para el sábado 29 de febrero en el Colegio Liahona de La Florida, y el valor de las entradas está a $2 mil para adolescentes de hasta 17 años y $5 mil adultos.

View this post on Instagram Hola mi gente, esta vez no con muy buenas noticias, ya que me detectaron un tumor cervical que tienen que extraer lo antes posible. La extracción será en @clinicameds que ya hace años me brinda su apoyo y esta vez tampoco se quedará atrás, pero no pueden costear la totalidad de la operación (implantes, insumos). Es por esto que estamos organizando una “Gran Peña Show”, a la cual dejo a todos invitados donde espero nuevamente contar con su apoyo y asistencia, ésta será el día Sábado 29 de Febrero a contar de las 12 del día en el Colegio Liahona de la Florida, que está ubicado en Santa Amalia 285 (paradero 20 de Vicuña Mackenna), es un evento familiar donde se sumaron varios invitados como por ejemplo la @chiquiaguayo *@fritanga_official @pamefieradiaz @flaitechileno @lapaulsen @endermanbasstik @dinoinostroza, y otros más por confirmar. Les dejo el flayer con la info del evento para que asistan y me ayuden a correr la voz. Mil gracias nuevamente 🙏🏻 A post shared by Carolina "Krespita" Rodríguez (@kresparodriguez_) on Feb 14, 2020 at 8:55am PST

Uno de los que prometió inmediatamente ayuda para la boxeadora, fue el ex tenista Marcelo Ríos. "Crespita Rodríguez, te conocí una vez en un charla que di y estabas tú, me causó mucha curiosidad saber que teníamos una boxeadora de un muy alto nivel ya que los periodistas solo se preocupan de cubrir ciertos deportes", mencionó en su cuenta de instagram.

Agregó además que "hoy supe que tienes una muy difícil pelea que tienes que ganar (tumor) y me gustaría saber de qué forma te puedo ayudar, ya que leí que una tal Pamela Diaz te iba a ayudar, que lo encuentro súper bien, pero en qué te puede ayudar ese tipo de personas cuando se trata de un tumor... Bueno, cualquier cosa háblame por interno, te deseo lo mejor. Marcelo Ríos".