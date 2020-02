View this post on Instagram

@megadeportescl Es un día triste para el fútbol chileno 😔 Este lunes 10 de febrero se confirmó el fallecimiento de #RubénSelman Albornoz, exárbitro del #fútbol chileno y que tuvo categoría #FIFA entre 1998 y 2008, año en que se retiró del referato. De acuerdo a los primeros informes, el otrora referí sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras se encontraba en su casa, en la comuna de Quinta Normal. Cabe destacar que en los últimos años, el referí se encontraba participando de varios programas tanto de radio como de televisión, en los cuales analizaba las jugadas y la participación de sus colegas, especialmente en los partidos más importantes del torneo.