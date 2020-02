View this post on Instagram

🇨🇱 ¡Chile vuelve a celebrar en tenis! 👏👏 Cristian Garin (@garincris 🇨🇱) se tituló campeón 🏆del #CordobaOpen 2020 al vencer por 2-6, 6-4 y 6-0 al argentino Diego Schartzman. ¡Felicitaciones Gago!