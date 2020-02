Una fiesta del tenis se vivió en Sudáfrica con una exhibición de lujo que animaron dos de los mejores tenistas de la historia: Roger Federer y Rafael Nadal.

Fue en el estadio de Ciudad del Cabo, usado para el Mundial de fútbol de 2010, con sus 55.000 localidades colmadas de público.

El match jugado en Sudáfrica rompió todos los récords con la mayor cantidad de espectadores para ver un partido de tenis.

Todo en el marco del denominado "The Match in Africa", un torneo con el que la Fundación Roger Federer planea recaudar más de un millón de dólares para sus proyectos educativos en el sur de dicho continente.

Este es el primer cara a cara que estos dos históricos rivales disputan en África subsahariana, lo que generó la locura en la venta de entradas.

La increíble jornada arrancó con emoción para Roger Federer, quien entró a la cancha acompañado por su madre, Lynette Federer, oriunda de Sudáfrica.

“Esto realmente conecta todos los puntos: jugar tenis, recaudar dinero y hacerlo en Sudáfrica, lo cual es muy especial para mí", sostuvo el suizo tras el momento.

La exhibición también contó con la curiosidad que el fundador de Microsoft, Bill Gates, animó un partido de dobles con ambos tenistas.

La primera actividad del día, antes del duelo mano a mano, fue un encuentro de dobles junto a Bill Gates (fundador de Microsoft) y Trevor Noah, un humorista local.

El filántropo multimillonario hizo pareja con el suizo mientras que el humorista sudafricano Trevor Noah acompañó a Nadal.

