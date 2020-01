Alexis Sánchez jugó 66 minutos en triunfo y clasificación del Inter a semis de Copa Italia

El Inter de Milán, con Alexis Sánchez de titular, logró un laborioso triunfo por 2-1 ante la Fiorentina de Erick Pulgar, resultado que le permitió clasificar a las semifinales de la Copa Italia 2020.

El delantero nacional no exhibió su mejor imagen, ya que no se vio conectado con sus compañeros y no tuvo chances de gol, aunque pudo jugar en ataque con el belga Romelu Lukaku y el argentino Lautaro Martínez.

Así sólo actuó hasta el minuto 66 del compromiso jugado en San Siro,siendo reemplazado por el danés y nuevo fichaje de los lombardos, Christian Eriksen.

En cuanto al desafío, Inter logró imponerse con las anotaciones de Antonio Candreva (44’) y Nicollo Barella (67'), mientras que el descuento del equipo de Pulgar, fue obra del uruguayo Martín Cáceres (60’).

Ahora por semifinales, el cuadro de Alexis se verá las caras con Napoli en partidos de ida y vuelta pactados para el 12 de febrero y 4 de marzo, respectivamente.