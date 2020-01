Claudio Bravo titular en Manchester City en semifinales de la Carabao Cup

El portero nacional, Claudio Bravo, fue confirmado de titular para el desafío del Manchester City ante el Manchester United por las semifinales de la Carabao Cup.

El arquero, como ha sido a lo largo de esta competencia, fue ratificado por el DT Pep Guardiola para el compromiso, donde los "Ciudadanos "llegan con la ventaja de 3-1 obtenida en el duelo de ida.

Formación del Manchester City

Your City line-up for tonight!



XI | Bravo, Walker, Rodrigo, Otamendi, Cancelo, Gundogan, Mahrez, De Bruyne (C), Bernardo, Sterling, Aguero.



SUBS | Ederson, Stones, G Jesus, Zinchenko, D Silva, Foden, Garcia.



🔵 #ManCity #CarabaoCup pic.twitter.com/S2BLihX9AW — Manchester City (@ManCity) January 29, 2020

Por su parte, el Manchester Unted buscará dar vuelta la llave de cara al partido que se juega a las 16:45 horas con la cobertura de Mega Deportes y la transmisión en vivo de ESPN 2.

Formación del Manchester United