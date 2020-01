Reapareció mujer que interrumpió la final de la Champions: Homenajeó a Kobe Bryant en Copa de Esquí

La despedida Shaquille O'Neal a Kobe Bryant: "No había sentido un dolor tan agudo en mucho tiempo"

Kinsey Wolanski la joven que se hizo famosa al interrumpir la final de la Champions League 2019 entre el Liverpool y el Tottenham, reapareció el martes para hacer un homenaje, en su estilo, a Kobe Bryant.

La estadounidense de 23 años interrumpió la última jornada de la Copa Mundial de Esquí en Schladming, Austria, con una pancarta en la que se podía leer "RIP Kobe", junto al hashtag "Leyend" y dos números 24, el mismo que usaba Bryant en su última etapa en Los Angeles Lakers.

Horas antes la joven había hecho una publicación en su cuenta de Instagram desde un hotel ubicado en Schladming.

La acción de Wolanski fue bastante peligrosa, ya que justo en el momento en que interrumpió en la pista el esquiador italiano Alex Vinatzer, estaba terminando su segunda carrera.

Dentro de lo más lamentable está el hecho de que Wolanski fue quien detuvo el cronómetro y no el esquiador, quien hasta el momento venía desarrollando un excelente descenso.

Posteriormente personal de seguridad retiró a la mujer de la pista de esquí.