La historia de Alejandro Tabilo: Llegó a pesar 100 kilos y veía al "Chino" Ríos por Youtube

El tenista chileno, Alejandro Tabilo, cumple una jornada de ensueño en el Abierto de Australia 2020, hasta donde ha avanzado a segunda ronda tras superar las clasificaciones.

¿Pero quién es este jugador chileno-canadiense, de 22 años y nacido en Toronto?

Alejandro Tabilo tiene 22 años, es actual 208 en el mundo del tenis y su es nacionalidad chileno-canadiense, ya que sus padres son chilenos, pero nació en Toronto el 2 de junio de 1997.

Tras forjar su carrera en torno al tenis, Tabilo el 2015 se convirtió en profesional y recién el año 2016 optó jugar por Chile, siendo entrenado por Guillermo Gómez.

En su juego exhibe una exquista zurda y un revés a dos manos acompañado por su capacidad físca, al pesar 75 kilos y midiendo 1.88 metros de estatura.

Y el trabajo no ha sido menor, ya que mediados del 2016, Tabilo estuvo fuera de forma, llegando a pesar 100 kilos. “Tuve que cambiar mis hábitos, ya que dolía mucho la espalda. Ya se han visto los frutos de esa labor”, aseveró.

Además, es un amante del juego de Marcelo “Chino” Ríos, con tiene una estrecha relación tras conocerlo en el equipo de Copa Davis.

"Desde pequeño mi papá me ponía en YouTube videos del Chino Ríos y me atraía, porque soy zurdo igual que él. Su mano me llamaba mucho la atención”, sostuvo en declaraciones al diario La Tercera.

Además sobre el mismo tema, sentenció que “creo que tenemos un tipo de juego más o menos parecido, me gusta su estilo tenístico y a él le gusta cómo juego yo, porque voy para adelante”.

Ahora se prepara para afrontar su segundo desafío en el cuadro principal del Grand Slam de Australia ante el estadounindese John Isner, actual 13 del mundo, partido programado para este jueves a la 1:30 horas de la madrugada.