"Chupete" Suazo, jugador nigeriano y volante de Albania: Los 10 fichajes que dan que hablar en Primera B

Esta tarde fue presentado @humbertoandresss, como nuevo jugador para la temporada 2020. Tras la conferencia de prensa realizada en Casa Colchagua Restaurante, el goleador compartió un momento con hinchas unionistas que lo esperaron en el estadio Joaquín Muñoz García. Junto a la incorporación de Suazo, la dirigencia unionista dio a conocer el plan de trabajo de cara a la temporada 2020 de Primera B, donde además dio a conocer algunos de los jugadores que se han sumado hasta el momento al plantel profesional como Diego Díaz, Carlos Cisternas, Johan Fuentes, Mirko Serrano y David Salazar. Asimismo, se anunció que la próxima semana se iniciarán los entrenamientos de pretemporada en las canchas que se han preparado durante 2019 en el Complejo Deportivo La Cava de Santa Cruz. ¡Éxito Chupete, te queremos ver👀! #VamosSantaCruz 💪🏼🇫🇮