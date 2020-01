Humberto "Chupete" Suazo se convirtió en el flamante refuerzo de Deportes Santa Cruz

View this post on Instagram

¡¡Bienvenido Chupete!! Directamente traído del planeta gol, Humberto Suazo uno de los jugadores históricos Chilenos se une durante la temporada 2020 a la escuadra Santacruzana para vestir nuestra armadura. Hoy a las 20:00 será presentado en Santa Cruz #vamossantacruz