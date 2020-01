Doping de Nicolás Jarry: Los efectos que provocan las sustancias detectadas

View this post on Instagram

Este martes, el tenista nacional, Nicolás #Jarry (78°), fue suspendido provisionalmente por la Federación de Tenis #ITF tras arrojar doping positivo. Según se indicó, los análisis de orina fueron realizados en las finales de la pasada Copa Davis vivida en España, donde Chile participó del Grupo Mundial de la competencia. Tras el anuncio, el deportista nacional salió a aclarar el hecho, asegurando que "nunca he tomado a propósito o conscientemente ninguna sustancia prohibida en mi carrera como tenista". Además, anunció que se dedicaría a tiempo completo a aclarar la situación y hacerse todos los exámenes correspondientes para llegar al origen de las sustancias.