Sigue la participación de los pilotos chilenos en el etapa 9 del Rally Dakar 2020

Ya se vive la etapa 9 del Rally Dakar 2020 que ahora tiene como escenario Arabia Saudita, que recibió en sus tierras la exigente competencia tuerca.

Y los pilotos chilenos quieren ser protagonistas de la prueba que ya entra en fases decisivas.

Son los casos de Pablo Quintanilla (motos), Francisco “Chaleco” López (Side by Side), Ignacio Casale (Quads) y todos los representantes nacionales presentes en el certamen que incluye también autos y camiones con 557 competidores.

Sigue todos los detalles del Rally Dakar desde las 00:30 horas con la cobertura de Mega Deportes y la transmisión en Fox Sports Básico y Fox Sports 1 (programa especial) además, de la cobertura online del sitio oficial de la competencia.

557 competitors 🙋‍♂️🙋‍♀️

351 vehicles 🚗 🏍️



5% more than last year! Here are the details 👇#Dakar2020 pic.twitter.com/qlOeHDx2AY