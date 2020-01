Rally Dakar anula etapa 8 en Quads y Motos en homenaje al fallecido piloto Paulo Gonçalves

El Rally Dakar 2020 vive una especial jornada en la exigente competencia del mundo tuerca que se desarrolla en Arabia Saudita.

Esto porque ha pedido de los pilotos y tras aprobación de la organización, se optó por anular la etapa 8 de la carrera en la categoría Motos y Quads.

Todo debido a la muerte del piloto portugués Paulo Gonçalves, quien falleció este domingo durante la 7° etapa entre Riyadh y Wadi Al-Dawasir, tras sufrir una caída y presentar un paro cardiorespiratorio.

En un escrito, la organización del Dakar 2020 indicó que “La partida de Paulo Gonçalves ha provocado una inmensa ola de emociones en el conjunto de la caravana del Dakar, particularmente entre aquellos pilotos que compiten en la categoría moto. Figura emblemática del Dakar, Paulo era muy respetado entre los pilotos más experimentados y admirado por todos aquellos a los que servía de ejemplo. Tras haberse reunido con ellos y, por acuerdo unánime entre todos los miembros de la familia motera del Dakar, la organización ha decidido anular la carrera motos/quads de la 8ª etapa de hoy con el fin de respetar el dolor y el recogimiento de los pilotos que acaban de perder a un amigo”.

We'll miss you Paulo.

Rest In Peace. #Dakar2020 pic.twitter.com/KnhWrieYAT