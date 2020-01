Chileno iba segundo en quads y tuvo que retirarse del Dakar: Revisa la jornada de los chilenos

Los pilotos chilenos presentes en el Rally Dakar 2020 siguen dando que hablar en la competencia que vive en Arabia Saudita.

Es el caso de Ignacio Casale que continúa liderando la tabla general de los Quads, luego de rematar segundo en la sexta etapa de la competencia, corrida entre Ha’il y Riyadh.

El santiaguino tuvo un pequeño accidente con el francés Charlie Herbst (motos), que no le impidió completar los 477 kilómetros de la ruta recorrida este viernes.

El piloto nacional remató a 6 minutos y 27 segundos del ganador de la etapa, el galo Simon Vitse, lo que le permitió seguir en el primer lugar de la general, con 35’12” de ventaja.

La nota negativa la escribió otro chileno en Quads, Giovanni Enrico, que debió abandonar la presente edición del Dakar, luego de sufrir un problema mecánico en el kilómetro 210 de la ruta.

Stage 3 winner 🇨🇱 Giovanni Enrico calls for an evacuation as he suffers mechanical issues and can't repair his 👊quad



He was 2⃣nd in the overall standings, chasing his compatriot @IgnacioCasale



+ info ➡️ https://t.co/qTNrMHIKg1#Dakar2020