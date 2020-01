Deportes Concepción se arma: Contrató a delanteros con pasado en la "U" y Colo Colo

El cuadro de Deportes Concepción comienza a armarse con miras a su participación en el Torneo de la Segunda División en su retorno al fútbol profesional.

Esto porque el cuadro lila se potencia con el arribo de dos nombres históricos al sumar a Daud Gazale y el goleador Gabriel Vargas.

El apodado “Turco” regresa a la actividad luego de dos años, tras defender al Hilal Al-Quds de Palestina y su preparación junto al plantel de Naval.

Por su parte, el “Arcángel del Gol” arriba desde Curicó Unido, elenco al que defendió la temporada 2019.

“Todos saben que me crié acá y era una deuda volver al Conce. No salí como me hubiese gustado, pero me hice más fuerte. Todos en mi familia son fanáticos del club y mi hermano debe estar llorando de felicidad”, aseveró Gabriel Vargas en su presentación.

¡Le deseamos mucho éxito en este nuevo desafío con el Conce, profe Esteban! 🦁 #Leones2020 pic.twitter.com/tHCUqLjtQg — CSDConcepción (@CSDConcepcion) January 8, 2020

Además, el “León de Collao” confirmó la continuidad del técnico Esteban González y sumó a un tercer fichaje.

Se trata de Alex Díaz, volante que viene de defender a Comunal Cabrero, mientras que logró la renovación del arquero Ángelo Giolito.