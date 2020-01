Gimnasta olímpica rusa creyó en un vidente y terminó estafada

View this post on Instagram

И вот спустя много лет к тебе обращаются за помощью,те люди с которыми ты хорошо общался,но ваши пути разошлись... твои действия? - мои? Я всегда протяну руку помощи,какие бы ситуации не происходили с людьми.Помогу чем смогу,зла не держу.Жизнь и так расставит или расставила все на свои места.Бумеранг никто не отменял 🤷🏽‍♀️😉😜 #живитесчастливо #зланедержите #будьтелюдьми #немонстры #все #со #своими #тараканами #вголове #новыйгод #кнам #мчится #золушкаплющенко #фея #волшебство #счастьеесть