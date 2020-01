Claudio Bravo celebra como titular victoria del City en clásico ante Manchester United

El arquero nacional, Claudio Bravo, fue titular y tuvo una jornada tranquila, ya que disfrutó del triunfo del Manchester City en la semifinal ida de la Carabao Cup.

Esto porque el cuadro de los “ciudadanos” se impuso por 3-1 al Manchester United, en un desafío que se jugó en el Estadio Old Trafford.

El golero no tuvo mayores intervenciones ante la superioridad de su equipo, aportando sólo con una salida limpia y clara desde el fondo.

El cuadro al mando del DT Pep Guardiola exhibió gran superioridad y selló el partido con contundencia en el primer lapso.

Todo comenzó con el golazo de Bernardo Silva a los 17’ cuando un remate increíble clavó el balón en un ángulo increíble ante la estirada del meta David de Gea.

Manchester City haciendo lo que quiere en Old Trafford. Lamentable primer tiempo del Manchester United en el arranque de las semifinales de la Copa de la Liga. acaba de terminar el 1er. tiempo. Aquí le dejamos el primer gol del partido, golazooo de Bernardo Silva.

El 2-0 llegó a los 33’ vía Riyad Mahrez, quien eludió con clase al portero rival para definir.

En tanto, el 3-0 fue un desafortunado autogol de Andreas Pereira (41’).

Andreas Pereira's first goal of the season