Así fue la celebración de los deportistas chilenos en Año Nuevo

View this post on Instagram

Con este nuevo amigo Aussie les deseamos un muy feliz año nuevo a todos !!! A recordar los buenos momentos y aprender de todo lo que nos enseño el 2019. Aprovecho de agradecer a mi familia, a mi equipo y a mis amigos por haberlo hecho tan especial! Vamos por ese 2020 👊👊🎾🌎❤️ !! @samsungchile With this little fella we wish you all a happy new year!! Let us remember all the good memories from this 2019 and hopefully learn from every experience that it left us. I want to take this time to thank my family, team and friends for always being there for me. Looking forward to you 2020 !!😏😏 @samsungchile