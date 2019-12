El mejor de la década: Vidal es el jugador que hizo más barridas en Europa en los últimos 10 años

Al finalizar el 2019, para muchos, también llega a su término la década, por lo que la ocasión aparece como la más indicada para hacer resúmenes y estadísticas de lo más destacado en el mundo del fútbol en los últimos 10 años.

Por eso es que el sitio Squawka, especializado en estadísticas, se encargó de elegir a los mejores futbolistas en determinadas facetas del juego entre los años 2010 y 2019.

Y justamente en una de ellas el mejor es el chileno Arturo Vidal, quien es el más sobresaliente en el ítem de barridas al haber efectuado 1.102 de estas maniobras en la última década en el fútbol europeo.

Arturo Vidal made at least 100 more tackles than any other player in Europe's top five leagues in the 2010s.



Víctor Sánchez the only other player to break 1,000. ? pic.twitter.com/HUvaytfNEs