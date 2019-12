Premier League postuló a Alexis Sánchez al equipo de la década

Pese a su mala experiencia en el Manchester United, la Premier League postuló al chileno Alexis Sánchez para que integre el equipo ideal de la competición en la última década.

Y es que el paso del tocopillano por el Arsenal, antes de llegar a Old Trafford, mantiene un buen recuerdo del nacional en los hinchas, que lo incluyeron en el equipo de los “gunners” en los últimos 10 años.

Need a helping hand to pick your team? 🤔



Here’s a few players you might want to consider... 👇 pic.twitter.com/2BQUe6MDC8 — Premier League (@premierleague) December 23, 2019

Ahora, la Premier League a través de sus redes sociales incluyó al chileno en un grupo de atacantes que también integran: Agüero, Rooney, Kane, Lukaku, Hazard, Van Persie, Sterling, Vardy, Suárez, Giroud, Mané, Salah, Firmino y Berbatov.

También puedes ver

Cabe recordar que el “Niño Maravilla” en su paso por Arsenal, entre 2014 y 2018, jugó un total de 166 partidos, entre liga, copas locales y torneos internacionales, marcando 80 goles.

Tras su pobre paso por el Manchester United, en donde anotó 5 conquistas en 45 encuentros, partió a préstamo al Inter de Milán, en donde se encuentra actualmente.