Sueldo mínimo: Esta es la próxima fecha en que tendrá alza
Una de las interrogantes de mayor relevancia para los ciudadanos es saber la fecha en que subirá el sueldo mínimo. Actualmente, la cifra es de $529.000 para los trabajadores entre los 18 y 65 años, dada la ley que aprobó el Congreso Nacional en junio pasado.
Cabe recordar que el aumento era parte del acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en una mesa de negociación que consideró el impacto de la inflación y el costo de la vida.
Además, aquel acuerdo contempló una segunda alza en el salario básico durante los próximos meses.Ir a la siguiente nota
Esta es la fecha en que volverá a subir el sueldo mínimo
Según lo establecido en la ley aprobada, el salario mínimo volverá a subir automáticamente el 1 de enero de 2026, fecha en que alcanzará los $539.000 brutos mensuales.
Tal como ocurre con los $529.000 de hoy, esa segunda alza regirá para los trabajadores y las trabajadoras mayores de 18 años y de hasta 65 años.
Para los que están fuera de ese rango etario (menores de 18 años y mayores de 65 años), desde su actual salario básico de $394.622 crecerá a $402.082 brutos mensuales a partir del primer día de 2026.
Leer más de