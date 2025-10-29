Sueldo mínimo: Esta es la próxima fecha en que tendrá alza

29 oct. 2025 - 10:00 hrs.

Una de las interrogantes de mayor relevancia para los ciudadanos es saber la fecha en que subirá el sueldo mínimo. Actualmente, la cifra es de $529.000 para los trabajadores entre los 18 y 65 años, dada la ley que aprobó el Congreso Nacional en junio pasado.

Cabe recordar que el aumento era parte del acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en una mesa de negociación que consideró el impacto de la inflación y el costo de la vida.

Además, aquel acuerdo contempló una segunda alza en el salario básico durante los próximos meses.

Esta es la fecha en que volverá a subir el sueldo mínimo

Según lo establecido en la ley aprobada, el salario mínimo volverá a subir automáticamente el 1 de enero de 2026, fecha en que alcanzará los $539.000 brutos mensuales.

Tal como ocurre con los $529.000 de hoy, esa segunda alza regirá para los trabajadores y las trabajadoras mayores de 18 años y de hasta 65 años.

Para los que están fuera de ese rango etario (menores de 18 años y mayores de 65 años), desde su actual salario básico de $394.622 crecerá a $402.082 brutos mensuales a partir del primer día de 2026.

Todo sobre Sueldo mínimo