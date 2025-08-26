Subsidio eléctrico: ¿Cuándo estarán los resultados?

26 ag. 2025 - 14:00 hrs.

¿Qué pasó?

El Subsidio Eléctrico es un aporte estatal transitorio, el cual busca ayudar a las familias a costear el alza en las cuentas eléctricas a través de un descuento aplicado directamente a sus boletas de la luz. En este sentido, es importante destacar que no constituye en ningún caso un pago directo al beneficiario.

Así las cosas, la tercera convocatoria para recibir esta ayuda por parte del estado tuvo lugar desde el 30 de junio hasta el 15 de julio, y estuvo abierta para todos quienes no habían sido seleccionados en los procesos anteriores y cumplieran los requisitos.

¿Cuándo estarán los resultados del Subsidio Eléctrico?

Además, otro punto que es importante destacar es que hay ciertas familias que se priorizarán por sobre otras, para así asegurar que el beneficio llegue a quienes más lo necesiten.

Con respecto a la fecha en la que se darán a conocer los resultados de la tercera convocatoria, estos se darán a conocer dos meses después del cierre del proceso, según se determinó en una resolución referente a los plazos de postulación, emitida por el Ministerio de Energía.

Es decir, los resultados se darán a conocer durante el mes de septiembre. En esa instancia, serán publicados en el Diario Oficial, pero también podrán ser consultados a través de la página web oficial del Subsidio Eléctrico, según consignó la misma plataforma.

En caso de ser seleccionado, además, se recibirá un correo electrónico que notificará a la persona.

Una vez se den a conocer a los beneficiarios, también se revelará el valor de la cuota del descuento, la cual estará vigente durante todo el segundo semestre y comenzará a regir, igualmente, en septiembre.

