Subsidio Eléctrico: Esta es la fecha en que se conocerán los resultados de la tercera convocatoria

13 ag. 2025 - 11:00 hrs.

Hace casi un mes se cerraron las postulaciones a la tercera convocatoria del Subsidio Eléctrico, una ayuda estatal transitoria cuyo objetivo es apoyar a las familias frente al alza de las cuentas de la luz a través de un descuento aplicado directamente a las boletas de electricidad.

La convocatoria estaba abierta para todos aquellos que no habían sido seleccionadas en los procesos anteriores y que cumplieran con ciertos requisitos, entre los cuales se encuentran pertenecer al 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH) o -bien ser electrodependiente- estar al día con la cuenta de luz y que el número de cuenta correspondiera a un consumo residencial.

¿Cuándo se conocerán los resultados?

Es importante destacar, además, que hay ciertas familias que se priorizarán sobre las otras para recibir el subsidio, para que así llegue a quienes más lo necesiten.

Así las cosas, según una resolución referente a los plazos de postulación, emitida por el Ministerio de Energía, se determinó que los resultados del más reciente proceso se darán a conocer dos meses después de su cierre, es decir, en el mes de septiembre.

Ese día se publicará la nómina a través del Diario Oficial, pero también podrá ser consultada a través de la página web del Subsidio Eléctrico. De acuerdo a lo que se indica en ese mismo sitio, los resultados de la tercera convocatoria al Subsidio Eléctrico se entregarán en septiembre de 2025 y se podrán conocer a través de la página web.

Una vez se den a conocer los beneficiarios, la cuota del descuento vigente por todo el segundo semestre se entregará en septiembre, mes en el cual comenzará a reflejarse en las boletas eléctricas.

Cabe recordar, además, que el monto del descuento dependerá de la cantidad de integrantes que haya en el grupo familiar, desglosándose de la siguiente forma:

$37.838 para hogares con 1 integrante.

$49.190 para hogares con 2 a 3 integrantes.

$68.109 para hogares con 4 o más integrantes.

Todo sobre Subsidio Eléctrico