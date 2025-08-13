Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: En Vivo: Meganoticias Ahora

Subsidio Eléctrico: Esta es la fecha en que se conocerán los resultados de la tercera convocatoria

Hace casi un mes se cerraron las postulaciones a la tercera convocatoria del Subsidio Eléctrico, una ayuda estatal transitoria cuyo objetivo es apoyar a las familias frente al alza de las cuentas de la luz a través de un descuento aplicado directamente a las boletas de electricidad.

La convocatoria estaba abierta para todos aquellos que no habían sido seleccionadas en los procesos anteriores y que cumplieran con ciertos requisitos, entre los cuales se encuentran pertenecer al 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH) o -bien ser electrodependiente- estar al día con la cuenta de luz y que el número de cuenta correspondiera a un consumo residencial.

Lo más visto de Dato útil

¿Cuándo se conocerán los resultados?

Es importante destacar, además, que hay ciertas familias que se priorizarán sobre las otras para recibir el subsidio, para que así llegue a quienes más lo necesiten.

Ir a la siguiente nota

Así las cosas, según una resolución referente a los plazos de postulación, emitida por el Ministerio de Energía, se determinó que los resultados del más reciente proceso se darán a conocer dos meses después de su cierre, es decir, en el mes de septiembre.

Ese día se publicará la nómina a través del Diario Oficial, pero también podrá ser consultada a través de la página web del Subsidio Eléctrico. De acuerdo a lo que se indica en ese mismo sitio, los resultados de la tercera convocatoria al Subsidio Eléctrico se entregarán en septiembre de 2025 y se podrán conocer a través de la página web.

Una vez se den a conocer los beneficiarios, la cuota del descuento vigente por todo el segundo semestre se entregará en septiembre, mes en el cual comenzará a reflejarse en las boletas eléctricas. 

Cabe recordar, además, que el monto del descuento dependerá de la cantidad de integrantes que haya en el grupo familiar, desglosándose de la siguiente forma:

  • $37.838 para hogares con 1 integrante.
  • $49.190 para hogares con 2 a 3 integrantes.
  • $68.109 para hogares con 4 o más integrantes.

Todo sobre Subsidio Eléctrico

Leer más de

Notas relacionadas