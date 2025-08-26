¿Cuál es el plazo para pagar el finiquito?

26 ag. 2025 - 11:30 hrs.

El finiquito es el acto mediante el cual un trabajador y su empleador ratifican el término de una relación laboral ante un ministro de fe. Muchas veces el finiquito trae consigo una remuneración al colaborador, dependiendo de la causa que le puso fin a la relación laboral.

En documento se explica la causal de despido y todos los acuerdos que se establecen entre trabajador y empleador, tales como plazos e indemnizaciones.

En caso de que corresponda el pago de una indemnización, para que dicho dinero se entregue, es necesario ratificar el finiquito.

Lo anterior se puede hacer mediante tres maneras, ya sea por Internet (sitio web de la Dirección del Trabajo); acudiendo a las inspecciones del trabajo; o en notarías.

¿Cuánto se demoran el pagar un finiquito?

El finiquito deberá ser otorgado por la persona empleadora y puesto su pago a disposición del trabajador o trabajadora dentro de diez días hábiles, contados desde que ocurrió el término de la relación laboral.

En caso de que ambas partes lleguen a un acuerdo, el monto del finiquito podrá entregarse en cuotas, considerando intereses y reajustes.

Si es que se paga cuotas, este deberá, obligatoriamente, ser ratificado ante la Inspección del Trabajo.

En caso de que el empleador no cumpla con los plazos establecidos para su entrega, el trabajador puede acudir a la Inspección del Trabajo a interponer un reclamo.

¿Qué pasa si no firmo el finiquito?

En el caso de las y los extrabajadores que no se presenten a ratificar el finiquito, el término de la relación laboral se concretará igualmente, aunque no podrá disponer del pago contenido en el finiquito.

Además de lo anterior, en caso de que no se ratifique:

El empleador o empleadora deberá dejar constancia en la Inspección del Trabajo y tendrá que poner a disposición del trabajador o trabajadora el pago del finiquito en un plazo de diez días hábiles.

Sin embargo, el trabajador o trabajadora solo podrá disponer del dinero una vez firmado el finiquito.

