¿Cuándo no es necesario suscribir un finiquito?

24 ag. 2025 - 12:00 hrs.

Al momento de quedar en condición de cesantía, ya sea este un despido por necesidades de la empresa, término de contrato u otro motivo, a esa persona le corresponde el pago de un finiquito que sirve para acceder al cobro del Seguro de Cesantía.

Cabe mencionar que las personas que presentan su renuncia voluntaria, también pueden optar al pago del finiquito.

Sin embargo, existen casos en que no hay necesidad de suscribir un finiquito, por las condiciones en que ocurra el término de la relación laboral.

¿Cuándo no es necesario firmar finiquito?

En el caso de que el empleado trabaje 30 días o menos, no habrá obligación de firmar un finiquito. No obstante, si el contrato se alarga y dura más de un mes, la persona tendrá que suscribir el finiquito.

Lo mismo ocurrirá si, al cumplirse un contrato con plazo máximo de 30 días, trabajador sigue cumpliendo sus funciones con el conocimiento del empleador.

¿Cómo calcular el finiquito?

La plataforma de recursos humanos Buk dispone de un simulador de finiquito en el que puedes calcular el monto que podrías recibir al terminar tu relación laboral.

Para utilizar este portal y conocer de cuánto sería el pago que podrías recibir, debes ingresar al siguiente enlace (entra aquí) y seguir los siguientes pasos:

Escoger la causal de finalización de vínculo laboral (renuncia, vencimiento del plazo, conclusión del trabajo o servicio o necesidades de la empresa).

Ingresar fecha de incorporación al trabajo y de término de la relación de trabajo, además de días de vacaciones tomados, si es que corresponde.

Ingresar información sobre tus ingresos.

Luego de proporcionar estos datos, la plataforma entregará un monto estimado de cuánto deberías recibir por concepto de finiquito.

Todo sobre Finiquito