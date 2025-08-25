Sistema de Admisión Escolar: ¿Cuándo estarán los resultados de postulación al SAE?

25 ag. 2025 - 08:00 hrs.

A inicios de agosto comenzó el periodo de postulaciones del Sistema de Admisión Escolar (SAE), la plataforma que permite optar a cupos desde pre-kínder a cuarto medio en establecimientos municipales y particulares subvencionados de todo el país.

Las postulaciones al sistema SAE se realizan por Internet, lo que permite que mediante un solo sitio web se pueda postular a todos los establecimientos de tu interés, desde cualquier lugar y con toda la información disponible en una sola plataforma.

En el marco del proceso de Admisión 2026, el actual periodo de postulaciones al Sistema de Admisión Escolar estará disponible hasta el próximo 28 de agosto.

¿Cuándo estarán los resultados de postulación al SAE?

Los resultados de postulación al Sistema de Admisión Escolar 2026 se darán a conocer entre el 15 y 21 de octubre.

A contar del 15 de octubre deberás ingresar a la plataforma SAE para revisar si tu estudiante fue asignado a alguno de los establecimientos de tu listado de preferencias. Además, tendrás que escoger entre las siguientes opciones:

Aceptar el resultado.

Aceptar el resultado y activar las listas de espera con el objetivo de intentar acceder a un establecimiento que está en tu lista de preferencias en un lugar anterior al asignado.

Rechazar el resultado de tu postulación.

En caso de rechazar el resultado de la postulación, el estudiante quedará sin establecimiento y deberás postular nuevamente en el Periodo Complementario.

Las fechas clave del proceso de admisión escolar

Una vez que se efectúe la postulación, disponible hasta este jueves 28 de agosto, las fechas claves del proceso de admisión escolar 2026 son:

Publicación de resultados (periodo principal de postulaciones): 15 al 21 de octubre .

. Publicación de resultados de la lista espera: 29 y 30 de octubre .

. Periodo complementario de postulación: 12 al 19 de noviembre .

. Publicación de resultados generales: 2 de diciembre .

. Periodo de Matrícula en los establecimientos: desde el 9 al 23 de diciembre (hasta el 30 de diciembre para las regiones de Aysén y Magallanes).

