Bono Base Familiar: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlo?

22 ag. 2025 - 10:00 hrs.

El Bono Base Familiar es un beneficio monetario mensual variable, el cual se entrega a las familias y personas participantes de Chile Seguridades y Oportunidades, que además cumplan con ciertos requisitos establecidos.

Dicho aporte se entrega por 24 meses desde su concesión, y se paga mensualmente en la medida en la que los requisitos para acceder a él se sigan cumpliendo.

¿Cuáles son los requisitos para el Bono Base Familiar?

El objetivo del Bono Base Familiar es apoyar a las familias y personas en situación de pobreza extrema, aumentando sus ingresos a través de la ayuda estatal.

Además, es importante destacar, además, que este beneficio no es postulable, es decir, se activa automáticamente en la medida en la que se cumplan los requisitos.

Así las cosas, los requisitos para recibir este aporte monetario son los siguientes:

Estar participando del Acompañamiento Psicosocial (APS) o del Acompañamiento Sociolaboral (ASL) en los programas Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos.

(APS) o del (ASL) en los programas Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos. Que su ingreso per cápita mensual sea inferior a $45.572 (Según CASEN 2009, conforme al Decreto N°30 del Ministerio de Desarrollo Social que aprueba reglamento de la Ley N°20.595, sobre transferencias monetarias y el bono de protección).

El cumplimiento de estos requisitos se verifica el 15 de cada mes, para así identificar a las personas que tengan derecho a percibir este ingreso extra.

El monto a recibir varía mensualmente, y depende del ingreso económico de la familia o persona beneficiaria. Cubre el 85% de la diferencia entre sus ingresos mensuales per capita y el valor de la línea de pobreza extrema: $45.572.

Así las cosas, el monto promedio estimado alcanza los $58.594, y partir del mes 17 del aporte, decrecerá un sexto.

