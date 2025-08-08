Ideas para celebrar el Día del Niño: Conoce los mejores panoramas para festejar en familia

08 ag. 2025 - 15:16 hrs.

Este domingo se celebra una de las fechas más esperada por los más pequeños de la casa: el Día del Niño. Para que los festejos sean inolvidables, los padres suelen organizar diferentes panoramas para sus hijos, de modo que puedan divertirse junto a ellos o con amigos de su edad.

A pocos días del domingo 10 de agosto, conocidos lugares dedicados a la entretención infantil están anunciando sus actividades para los pequeños. Varios consisten en eventos que ya se realizan, mientras que otros se extenderán hasta el esperado día.

Los mejores panoramas para el Día del Niño

A continuación, conoce detalles de los principales panoramas para el Día del Niño que, hasta ahora, se han dado a conocer por parte de centros de diversión:

La Gran Rueda

Hasta el 10 de agosto permanecerá La Gran Rueda en el Parque Araucano de Las Condes, ofreciendo una panorámica de todo Santiago desde una cabina en las alturas.

Dependiendo del día y el horario, los precios están desde los $4.000 para niños y los $5.000 para adultos, sin incluir cargo por servicio (presentando su Tarjeta Vecino, residentes de Las Condes tienen 20% de descuento). Entradas disponibles en Punto Ticket.

Disney On Ice

Un clásico de esta época, Disney On Ice nuevamente se perfila como el panorama favorito de los niños. Del 6 al 10 de agosto, podrán disfrutar en el Movistar Arena de los protagonistas de El Rey León, Frozen, Aladdín, Toy Story y del infaltable Mickey Mouse.

Los valores parten en los $18.500, pero hay 10% de descuento con todo medio de pago y del 30% para usuarios de BancoEstado, vigente solo para funciones de las 11 y las 15 horas del domingo 10 de agosto. Para otros días, solo los clientes del banco tienen una rebaja del 20%. Conoce más aquí.

Famfest

En la previa del Día del Niño, del 9 al 24 de agosto, las sedes del Teatro Mori y otros recintos dedicados a la cultura en la Región Metropolitana (GAM, Teatro Nacional, Teatro Ceina, Teatro UC y Teatro Municipal de Santiago) albergarán el Festival Internacional de Teatro Familiar, más conocido como Famfest.

Algunas de las más de 40 funciones son gratuitas y otras tienen un precio general desde los $8.000. Los que sean afiliados a la Caja de Compensación Los Andes podrán acceder a valores preferenciales. Toda la información aquí.

La Casa de Bluey

Un Agosto especial en La Casa de Bluey. Como parte de su compromiso con la inclusión, La Casa de Bluey implementará horarios exclusivos durante tres miércoles consecutivos: el 6 y 13 de agosto. Además, hasta la última fecha del evento, La Casa de Bluey tiene promociones de 3x2 y 4x3 en la compra de entradas hasta el 31 de agosto, día que se despide de Chile.

La venta general de entradas está disponible en Ticket Master y los usuarios de Banco Falabella tienen 15% de descuento.

Expodinosaurios

Los fanáticos de las primeras especies que habitaron el mundo podrán disfrutar de la Expodinosaurios, disponible hasta el domingo 17 de agosto en el Easton Outlet Mall de Temuco.

Sus horarios son de lunes a jueves, entre las 15 y las 19:30 horas; y viernes, sábado, y domingo, entre las 11 y las 19 horas. La venta de entradas es en la boletería de la exposición o mediante Passline, y el precio general es desde los $5.400 en algunos días.

Fun Park

Las seis sedes con juegos inflables de Fun Park, distribuidas en la zona centro (una en La Serena, una en Viña del Mar y el resto en Santiago), prometen sorpresas que serán reveladas el viernes 1 de agosto en sus redes sociales.

Desde el recinto recomiendan comprar las entradas con anticipación en su sitio web, asistir con calcetines que sean antideslizantes y llevar agua y snack. Sus horarios varían según la sede, pero todos están abiertos de lunes a domingo, incluidos los festivos. Niños de 3 a 10 años deben ir acompañados.

Happyland

Otro infaltable en el Día del Niño es Happyland. Emplazado en los principales centros comerciales a lo largo del país, comunicó en sus redes sociales que "se viene una sorpresa para los reyes y reinas de la casa. Algo increíble está por llegar para hacerlos saltar de alegría".

Taller de alcancías de greda por Banco Central

En el Día de la Niñez el Banco Central de Chile invita a niñas y niños a participar de una entretenida jornada familiar el sábado 9 de agosto a las 11:00 y a las 12:30 horas, en el Centro Cultural La Moneda.

Talleres gratuitos de confección de chanchitos de greda y de escritura creativa serán parte de la completa jornada que se enmarca en el concurso de cuentos breves Historias de Peso.

Nowa's Cantina

Este 9 y 10 de agosto, el restaurante temático ofrecerá un sorteo exclusivo para quienes reserven y asistan con niños: figuras de acción, ropa de colección y productos del universo Nowa serán parte del premio. Además, se elegirá el dibujo ganador de la icónica Nowari Box.

Alicia en el Circo de las Maravillas

El espectáculo “Alicia en el Circo de las Maravillas” celebra su quinta temporada con funciones renovadas en Santiago.

La carpa del Extraordinario Circo se instalará desde el viernes 8 de agosto en Ciudad Empresarial, ofreciendo una experiencia visualmente impactante con 20 artistas en escena, música original, acrobacias y un universo inspirado en el clásico de Lewis Carroll. Las entradas se compran mediante TicketPlus.

Carnaval Kids

Este 9 y 10 de agosto, dos centros comerciales de Santiago se llenan de magia con una nueva edición de Carnaval Kids.

Paseo Los Dominicos (sábado 9) y Paseo Los Trapenses (domingo 10) ofrecerán actividades gratuitas entre las 12:00 y 18:00 horas, incluyendo juegos mecánicos, tren de paseo, pintacaritas, globoflexia, juegos de feria, dulces y muchos premios.

La entrada es gratuita presentando una boleta por compras sobre $10.000 de ese mismo día (se excluyen ferias y supermercados).

Movistar Game Club

Este 10 de agosto, Movistar GameClub celebra el Día del Niño con una promoción pensada para que niñas y niños vivan una jornada inolvidable junto a sus videojuegos favoritos. Durante todo el domingo 10 de agosto, los pases de una, dos y tres horas vendrán con el doble de horas de juego, sin importar el medio de pago.

Tanto en Santiago: Mallplaza Vespucio y Norte, y Concepción, en Mallplaza el Trebol. Las horas que no se gasten ese día, se pueden volver a usar.

Asociación Parques Cordillera

A partir de este domingo 10 de agosto, en el marco del día internacional del niño y la niña, liberarán -de manera permanente y 100% gratuita- la entrada a las y los menores de 14 años, para que estos últimos puedan acceder a su red de parques que recorren la precordillera de la región Metropolitana.

Estos Parques son los siguientes: La Plaza Sur, San Carlos de Apoquindo y Bulnes Correa en Las Condes, Las Hualtatas y Ñilhue en Lo Barnechea, Cantalao en Peñalolén, Aguas de Ramón en La Reina, Santa Elena en Colina, y, El Yeso – Laguna Negra en San José de Maipo. Lo anterior se suma al Parque Sebastián Piñera Echenique (ex Cerro del Medio), el cual posee acceso liberado para todas las edades y de forma permanente.

