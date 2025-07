¿No tienes experiencia laboral? Estos empleos públicos no la exigen y pagan hasta $2,8 millones

25 jul. 2025 - 00:00 hrs.

Para muchas personas, una de las grandes barreras para encontrar trabajo es la experiencia laboral. Tradicionalmente, las instituciones se inclinan por candidatos con trayectoria, en desmedro de profesionales que recién se están insertando en el mercado.

Sin embargo, esta modalidad no aplica en todos los espacios. Actualmente, el Estado posee ofertas de trabajo que no piden experiencia. Si bien es obligatorio el título profesional o técnico —incluso, en algunos se exige solo educación media completa—, no es requisito un curriculum vitae extenso para conseguir el empleo.

Lo más atractivo de todo es que, siendo primerizo en el cargo, el aspirante puede ganar un sueldo bruto mensual de hasta $2,8 millones en alguna repartición pública, según las vacantes que hay a la fecha.

Estos son los empleos públicos que no piden experiencia laboral

Hasta este 22 de julio, diferentes organismos del Estado tienen oportunidades de empleo a lo largo del país, aunque principalmente se ejercen en la Región Metropolitana. Revisa cuáles son las vacantes, qué salario bruto se ofrece al mes y en qué comuna se desempeñan las funciones:

Analista para el área de Análisis y Control Financiero (Santiago): $2.871.755 . Postulaciones abiertas hasta el 30 de julio.

. Postulaciones abiertas hasta el 30 de julio. Kinesióloga/o cuarto turno (Rancagua): $1.692.531 . Postulaciones hasta el 5 de agosto.

. Postulaciones hasta el 5 de agosto. Coordinador/a de compras públicas (Providencia): $1.462.453 . Postulaciones hasta el 31 de julio.

. Postulaciones hasta el 31 de julio. Enfermera/o cuarto turno (Rancagua): $1.692.531 . Postulaciones hasta el 5 de agosto.

. Postulaciones hasta el 5 de agosto. Kinesióloga/o diurna/o (Rancagua): $1.334.152 . Postulaciones hasta el 5 de agosto.

. Postulaciones hasta el 5 de agosto. Tecnóloga/o médico (Rancagua): $1.334.152 . Postulaciones hasta el 5 de agosto.

. Postulaciones hasta el 5 de agosto. Enfermera/o diurna/o (Rancagua): $1.334.152 . Postulaciones hasta el 5 de agosto.

. Postulaciones hasta el 5 de agosto. Técnico en enfermería cuarto turno (Rancagua): $780.720 . Postulaciones hasta el 5 de agosto.

. Postulaciones hasta el 5 de agosto. Reemplazo profesional de Asesor en Departamento Calidad de Vida (Lebu): $759.359 . Postulaciones hasta el 25 de julio.

. Postulaciones hasta el 25 de julio. Administrativo para Departamento de Comunicaciones (Curicó): $598.423 . Postulaciones hasta el 28 de julio.

. Postulaciones hasta el 28 de julio. Técnico área de bodega de medicamentos (Providencia): $582.379 . Postulaciones hasta el 4 de agosto.

. Postulaciones hasta el 4 de agosto. Técnicos (Puerto Montt): $582.379 . Postulaciones hasta el 6 de agosto.

. Postulaciones hasta el 6 de agosto. Técnico en Enfermería diurno (Rancagua): $578.676 . Postulaciones hasta el 5 de agosto.

. Postulaciones hasta el 5 de agosto. Médico para la unidad Vida Sana del Personal (Valparaíso): renta no declarada. Postulaciones hasta el 25 de julio.

¿Cómo postular a los empleos públicos sin experiencia laboral?

El listado de las ofertas laborales está en el sitio web Empleos Públicos. Para conocer las vacantes, el usuario debe pinchar el botón "No pide experiencia", ubicado en la parte inferior del buscador.

Una vez que encuentre la oferta de interés, debe pulsar en "Postular a la convocatoria" e iniciar sesión con Clave Única o RUT y contraseña de la cuenta de Empleos Públicos. Por cierto, en el apartado "Calendarización del proceso" se pueden revisar los plazos de postulación, evaluación y selección de los candidatos.

