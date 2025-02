San Valentín: ¿Es feriado el viernes 14 de febrero por el Día de los Enamorados?

10 feb. 2025 - 07:00 hrs.

Esta semana es especial para quienes están en pareja o iniciando un vínculo de cariño, amistad y amor hacia otra persona. El viernes 14 de febrero se celebra San Valentín, popular más conocido como el Día de los Enamorados, en el que muchos aprovechan de realizar inolvidables panoramas.

Los orígenes de la celebración no son tan claros, pero la teoría más aceptada se remonta al siglo III en Roma, cuando el emperador de entonces prohibió que los jóvenes se casaran y así se unieran al ejército. Un sacerdote llamado Valentín se opuso a la ley y organizó matrimonios en secreto, hasta que fue arrestado y posteriormente decapitado un 14 de febrero del año 269.

En los siglos siguientes y hasta la actualidad, el 14F cobró alta relevancia en el consciente social, principalmente influenciado por el consumismo, dado que es una fecha en que grandes tiendas e incluso pymes y emprendimientos aprovechan para impulsar sus ventas.

¿Es feriado el 14 de febrero?

Tan importante es el Día de los Enamorados, que seguramente muchos se preguntan si este viernes 14 de febrero es feriado, lo que significaría el primer fin de semana largo del año en nuestro país.

Sin embargo, no será lo uno ni lo otro. En el calendario de festivos, el Día de San Valentín no está considerado; por lo tanto, será una jornada normal, no de descanso. Esto no quita que, en el caso de algunos trabajadores, se pueda negociar un día libre con el empleador para tener todo el viernes y el sábado y el domingo sin responsabilidades laborales para festejar con la pareja o amigos.

¿Cuáles son los feriados de 2025?

Los días que sí están contemplados en el calendario de feriados son los siguientes (podrían sumarse más, según lo que decida el Gobierno y el Congreso Nacional durante el año):

Viernes 18 de abril : Viernes Santo.

: Viernes Santo. Sábado 19 de abril : Sábado Santo.

: Sábado Santo. Jueves 1 de mayo : Día Internacional del Trabajador (irrenunciable).

: Día Internacional del Trabajador (irrenunciable). Miércoles 21 de mayo : Día de las Glorias Navales.

: Día de las Glorias Navales. Viernes 20 de junio : Día Nacional de los Pueblos Indígenas.

: Día Nacional de los Pueblos Indígenas. Domingo 29 de junio : San Pedro y San Pablo, y eventuales primarias presidenciales y parlamentarias (irrenunciable por el proceso electoral).

: San Pedro y San Pablo, y eventuales primarias presidenciales y parlamentarias (irrenunciable por el proceso electoral). Miércoles 16 de julio : Día de la Virgen del Carmen.

: Día de la Virgen del Carmen. Viernes 15 de agosto : Asunción de la Virgen.

: Asunción de la Virgen. Jueves 18 de septiembre : Primera Junta Nacional de Gobierno (irrenunciable).

: Primera Junta Nacional de Gobierno (irrenunciable). Viernes 19 de septiembre : Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable).

: Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable). Domingo 12 de octubre : Encuentro de Dos Mundos.

: Encuentro de Dos Mundos. Viernes 31 de octubre : Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. Sábado 1 de noviembre : Día de Todos los Santos.

: Día de Todos los Santos. Domingo 16 de noviembre : Elecciones presidenciales y parlamentarias (irrenunciable).

: Elecciones presidenciales y parlamentarias (irrenunciable). Lunes 8 de diciembre : Inmaculada Concepción.

: Inmaculada Concepción. Domingo 14 de diciembre : eventual segunda vuelta presidencial.

: eventual segunda vuelta presidencial. Jueves 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable).

Todo sobre Feriados