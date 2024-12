¿Pediste el nuevo carnet de identidad digital? Así puedes saber cuándo retirarlo del Registro Civil

26 dic. 2024 - 07:00 hrs.

Desde el pasado lunes 16 de diciembre se puede obtener la nueva cédula de identidad y pasaporte digital, documentos que también podrán portarse en los dispositivos móviles gracias a sus versiones digitales.

En todo caso, cabe aclarar que estos no reemplazan a los ejemplares en formato físico que sigue vigentes; vale decir, no es una obligación obtenerlos si es que los físicos no están caducados.

Con los formatos virtuales se podrán realizar de manera más sencilla una serie de trámites cotidianos, como es el caso de abrir cuentas corrientes en instituciones financieras, por ejemplo.

¿Cómo saber cuándo estará lista mi cédula de identidad digital?

En el caso de que ya hayas hecho el trámite para conseguir este documento en las oficinas del Registro Civil, puedes hacer seguimiento sobre el estado de tu cédula de identidad.

Para esto, solo debes ingresar a la plataforma web del organismo (pincha aquí) y hacer clic en el apartado que dice "consulta estado de solicitud del documento". Una vez seleccionada esa opción serás redirigido a una nueva pestaña, donde se te pedirá que ingreses tu RUT y el captcha que aparece.

Posteriormente, deberás presionar el botón "Aceptar" y se desplegará la información solicitada. Si tu nueva cédula de identidad está lista, acudes al Registro a retirarla y solicitaste su formato digital, te llegará un correo electrónico con un enlace para descargar la aplicación en tu celular.

Esta app fue desarrollada por el propio Registro Civil y mediante ella puedes acceder a la versión digital del documento.

