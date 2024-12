Nuevo carnet de identidad debuta el 16 de diciembre: Así puedes obtenerlo

11 dic. 2024 - 15:00 hrs.

Más de diez años después, el carnet de identidad se someterá a una renovación que tendrá importantes cambios, tanto físicos como en materia de seguridad, incrementando el actual número de 17 protecciones a 32 para evitar vulneraciones en contra de los usuarios.

El Registro Civil anunció el nuevo formato a mediados de año y será este lunes 16 de diciembre cuando debute, mismo día en que se implementará la cédula de identidad y el pasaporte en versiones digitales.

Cabe recordar que el renovado documento no reemplaza a las cédulas que aún no vencen. Por ejemplo, si una persona tiene carnet con fecha de caducidad en diciembre de 2025, no es necesario que realice el trámite para obtener el nuevo plástico.

¿Cómo obtener el nuevo carnet de identidad?

El procedimiento es similar al que se realiza para acceder a la actual cédula; vale decir, los interesados deben agendar una hora a través del sitio web del Registro Civil, indicar su RUT y Clave Única, y pinchar el botón "Autenticar".

A continuación, se desplegarán varias opciones, pero las que importan para obtener el nuevo documento son "renovación chileno/a" o "renovación extranjero/a", según corresponda.

El siguiente paso es seleccionar la región y la oficina del organismo en donde se hará el trámite, junto con la fecha del mismo (debe ser desde o posterior al 16 de diciembre). Al respecto, son miles las personas que pretenden la cédula y han reservado una hora, así que es probable que no exista cupo en el día que se desea.

El 16 de diciembre Chile tendrá un nuevo Sistema de Identificación. Revisa información: pic.twitter.com/JTDpxSl34M — Registro Civil e Identificación - Chile (@RegCivil_Chile) December 5, 2024

Cuando llegue la fecha, al usuario le tomarán una nueva foto y podrá renovar su firma, junto con otras disposiciones que trae el nuevo formato. Durante el proceso, el funcionario o funcionaria del Registro Civil le consultará si desea la versión digital de la cédula; si la acepta, recibirá un correo electrónico con un enlace para descargar una aplicación móvil creada por la entidad estatal.

Según comunicó el organismo, el debut del renovado plástico no implica un alza en los precios, así que la obtención del formato físico y del digital tendría un precio de $3.820.

