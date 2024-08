Bonos pendientes: Revisa con tu RUT si tienes dinero por cobrar

23 ag. 2024 - 08:00 hrs.

Todos los meses se entregan una serie de bonos a diferentes grupos de la población, como mujeres, adultos mayores, familias vulnerables, trabajadores, cesantes y escolares.

La gran mayoría de estos beneficios se otorgan mediante depósito bancario, sin embargo, muchos otros se deben cobrar de forma presencial.

En este último caso, es común que muchas personas beneficiarias de un bono no sepan que lo son, o simplemente lo olviden, por lo que en muchas ocasiones no cobran el dinero que les corresponde y este se vence tras unos meses. Por ello, podrías tener plata que te corresponde y que nunca has retirado.

¿Cómo saber si tengo bonos pendientes por cobrar?

Para saber si tienes bonos pendientes que nos has cobrado, existen dos plataformas en las que solo con tu RUT puedes consultar. A continuación te las mostramos:

No lo Cobraste

Esta plataforma es exclusiva de BancoEstado, institución en la que se deben cobrar la mayoría de los bonos que se pagan en Chile.

Para realizar el trámite debes ingresar al sitio web No lo Cobraste, luego pulsar en "Continuar" y finalmente colocar tu RUT. Inmediatamente, se te indicará si tienes bonos que no has cobrado, con base en la información actualizada al día hábil anterior a la fecha de la consulta.

También se te indicará a qué sede debes ir a retirar el dinero y cuánto es. En general se informa por beneficios como el Subsidio al Ingreso Mínimo garantizado, Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), Bono de Ayuda Familiar, Bono Covid, Becas Junaeb, Subsidio Único Familiar (SUF), Asignación Familiar y Pensión Garantizada Universal (PGU).

Portal de Chile Atiende (IPS)

El Instituto de Previsión Social cuenta con una función, disponible en el sitio de ChileAtiende, que permite conocer si tienes pagos no cobrados relacionados con pensiones o beneficios que paga el IPS.

Para ello, debes ingresar al portal de ChileAtiende (pincha aquí), luego colocar tu RUT y fecha de nacimiento y pulsar en "consultar". En caso de tener bonos sin cobrar, el usuario deberá ingresar con Clave Única para revisar el detalle de cada uno, además de solicitar su pago por depósito o por retiro presencial.

Podrás consultar por bonos como: Pensión Garantizada Universal (PGU), pensiones de las ex cajas de previsión, Pensión Básica Solidaria y Aporte Previsional Solidario de Invalidez, Subsidio de Discapacidad para menores, Asignación Familiar, Subsidio Familiar (SUF), Bono por Hijo, Bono Bodas de Oro, Saldo a Favor del Empleador y Bolsillo Familiar Electrónico, entre otros.

