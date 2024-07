Puede que tengas dineros sin cobrar: Consulta con tu RUT si tienes bonos pendientes

19 jul. 2024 - 11:24 hrs.

En medio de las decenas de bonos económicos que entrega el Estado a distintos grupos de la población, es probable que más de un beneficiario tenga alguna de estas ayudas olvidadas, no cobrando lo que le corresponde por ley.

La buena noticia es que existe una herramienta del Instituto de Previsión Social (IPS), en donde, solo ingresando el RUT, se puede saber si algún ciudadano tiene una pensión o beneficios sin cobrar.

Todo sobre Beneficios

¿Cómo saber con tu RUT si tienes pensiones o beneficios sin cobrar?

Las personas que deseen saber si tienen aportes sin cobrar, solo deben ingresar al sitio de ChileAtiende y seguir los siguientes pasos:

Ingresar al buscador (clic aquí)

Anotar el RUT y fecha de nacimiento

Presionar el botón que dice "consultar"

Imagen referencial / Créditos: Shutterstock

Una vez realizado ese procedimiento, el sistema mostrará si la persona registra pagos sin cobrar. En caso de que existan beneficios a tu favor, se entregará la información acerca de cómo cobrarlos o bien elegir la forma de pago, según corresponda.

¿Qué beneficios puedo tener sin cobrar?

En el sitio de ChileAtiende se podrá consultar si tienes pagos que no has no cobrado correspondientes a pensiones pagadas por el Instituto de Previsión Social (IPS).

Entre ellos están el Aporte Previsional Solidario de Invalidez, Pensión Básica Solidaria de Invalidez, Pensión Garantizada Universal, Pensión de Viudez y más.

Asimismo, podrás tener pagos pendientes por beneficios tales como el Aporte Familiar Permanente, más conocido como Bono Marzo por su anterior denominación.