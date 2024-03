Pago del permiso de circulación: ¿En qué parte del vehículo se coloca la tercera placa patente?

23 mar. 2024 - 17:00 hrs.

Para este año 2024 miles de personas pueden conseguir de forma gratuita la tercera placa patente, un sticker que se coloca en el auto y que se entrega en algunas municipalidades al pagar el permiso de circulación.

Esta tercera patente fue creada por Casa Moneda y ayuda a mejorar la seguridad del vehículo. Además, permite a todos los ciudadanos fiscalizar las condiciones de un automóvil.

Esta tercera patente tiene un código QR (huella digital) que, al momento de escanearlo, entrega toda la información del vehículo: número de patente, modelo, año, marca, municipalidad y fecha de renovación del permiso de circulación.

¿Dónde se coloca la tercera placa patente?

Una vez que te entreguen la tercera patente en alguna de las municipalidades que la ofrecen, deberás pegar el sticker con el código QR en el parabrisas de tu vehículo al interior del auto.

De esta manera, cualquier persona puede ver esta tercera patente y podrá escanearla para obtener información veraz y actualizada del auto. También ayuda a la fiscalización de Carabineros.

Tercera Patente (Casa de Moneda)

¿Es obligación contar con la tercera patente?

No, tener la tercera placa patente no es una obligación legal, sino que su uso es voluntario, por lo que no recibirás una multa por no tenerla, aunque las autoridades recomiendan usarla.

Su uso es fundamental para mejorar la seguridad de un vehículo. Por ejemplo, al comprar o vender un auto, podrás saber si los documentos son verdaderos o falsos, antes de ir al Registro Civil.

Incluso, esta tercera patente entrega al municipio la información de georreferenciación, el registro de cada escaneo y la posición del auto.

¿Cómo y dónde sacar la tercera placa patente?

La tercera placa patente se puede obtener de forma gratuita al momento de pagar el permiso de circulación, aunque solamente en las siguientes comunas:

Caldera

Cartagena

Cauquenes

Colina

Diego de Almagro

Estación Central

Independencia

Llayllay

Lota

Quinta de Tilcoco

Río Bueno

Sagrada Familia

San Fernando

San José de Maipo

Santa María

Tierra Amarilla

Si sacas el permiso de circulación en alguna de estas comunas debes exigir la tercera patente, pegarla en tu auto y ya comenzará a estar operativa.

¿Qué información puedo obtener con la tercera patente?

Una vez que escaneas la tercera placa patente, podrás tener información completa de los principales documentos del vehículo, tales como:

Número de patente

Marca

Modelo

Año

Municipalidad

Fecha de renovación del permiso de circulación

Con ello, se evita la falsificación de los permisos de circulación, lo que ayudará a Carabineros e inspectores municipales para que puedan dar de baja formularios extraviados o robados.

Si el permiso está al día, se puede deducir que también se ha cumplido con la revisión técnica, el certificado de gases y el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP).

¿Cómo es la tercera patente?

Esta tercera patente contiene cinco partes, según la Casa de Moneda de Chile:

Fondo numismático Impresión del logo del municipio con relief Impresión de seguridad fluorescente Huella digital, o QR, imposible de falsificar Troquel para desprendimiento de prepicar

Las partes de la tercera placa patente (Casa de Moneda)

